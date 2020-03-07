МВД рассказало, что делать в случае кражи с банковского счета

07.03.2020, 2:31, Новости дня

В МВД рассказали, как действовать потерпевшим в случае кражи денег с их банковских счетов.

«Если деньги списались, разработан алгоритм действий потерпевшего. Необходимо немедленно прекратить любые действия с сотовым телефоном, отключить его, извлечь сим-карту. Обеспечить сохранность телефона как возможного средства совершения преступления», – передает РИА «Новости» сообщение в МВД.

В полиции рекомендуют не предпринимать никаких действий самостоятельно или с привлечением посторонних IT-специалистов. Также не нужно отправлять смартфон в сервисные службы.

Вместо этого потерпевший должен позвонить в свой банк по горячей линии и блокировать операции с расчетным счетом и отозвать незаконный перевод. Далее необходимо направить в банк письменное заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировании доступа к системе «Мобильный банк». Оригинал обращения необходимо составить в двух экземплярах и доставить в банк в течение одного дня.

Затем необходимо получить в банке детализацию с расчетного счета и обратиться в банк, использовавшийся преступником для перевода денег. Там следует подать заявление о приостановке исполнения платежа и возврате средств.

«В течение одного дня обратиться с заявлением в органы внутренних дел о факте хищения денежных средств. Для полиции понадобится документальное подтверждение хищения денежных средств, в том числе выписка по банковскому счету, справка из банка, иные документы, подтверждающие списание заявленной суммы ущерба», – добавили в МВД.

Напомним, Банк РФ сообщил, что за 2019 год хакерам удалось списать со счетов россиян 5,7 млрд рублей, со счетов юрлиц списали 701 млн рублей.