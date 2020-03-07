Американским студентам показали «Балладу о солдате»

07.03.2020, 2:31, Новости дня

Посольство РФ в США в рамках отмечаемого в этому году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне устроило показ фильма Григория Чухрая «Баллада о солдате».

Перед сеансом гости, среди которых были соотечественники и американские студенты, изучающие русский язык и культуру, активно обсуждали историю войны и советский кинематограф, передает ТАСС.

«Война коснулась всех советских людей. В первые дни войны пять миллионов человек ушли на фронт, оставшиеся самоотверженно трудились в тылу. Все хотели воссоединиться со своими семьями. К сожалению, мечте многих из них не суждено было сбыться», – сказал представитель российской дипмиссии.

Дипломат напомнил, что война забрала жизни 27 млн советских граждан, но несмотря на все лишения люди продолжали любить жизнь. «Подавляющее большинство сохранило лучшие человеческие качества», – добавил он.

«Картина создана тем, кто был непосредственным свидетелем трагических событий поколения, которое сражалось и победило», – сказал российский дипломат.

Также на мероприятии выступил директор института российских и постсоветских исследований Американского университета профессор Штефан Норрис, написавший ряд книг о России, российском и советском кино. Он напомнил, что «Балладу о солдате» впервые показали в США в 1960 году. «Это первый и единственный советский и российский фильм, номинированный на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий», – сказал Норрис.

В день показа в посольстве развернули выставку Российского исторического общества «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют» с фотографиями и документальными материалами о войне. Американские студенты с удовольствием фотографировались на фоне экспозиции в пилотках. В организации мероприятия приняла участие председатель совета директоров вашингтонского Американо-российского фонда культурного сотрудничества, кавалер ордена Дружбы Сюзан Кармел.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы. Сообщалось, что Трамп отреагировал на приглашение позитивно, но американская сторона пока не дала официального ответа.



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