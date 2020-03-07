Лоза обвинил современных музыкантов в воровстве

07.03.2020, 2:31, Новости дня

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал современных музыкальных исполнителей, заявив, что они, по его мнению, «воруют» старые композиции, после чего выдают их за свое творчество.

Лоза сообщил в эфире радио «Говорит Москва», что «сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое».

«Музыкальный стиль неважен, могут опошлить все (…) Люди перестали придумывать новое», – добавил композитор.

По его мнению, раньше было «поколение создателей», а сейчас – «поколение потребителей».

«А как можно по-новому перелицевать: добавить мат, добавить секс и скандал», – сказал музыкант.

Композитор добавил, что музыка с нецензурной лексикой и призывами к насилию оказывает деструктивное влияние на людей.

Ранее Лоза похвалил украинцев на «Евровидении».