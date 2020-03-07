Первый случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Бутане

07.03.2020, 2:31, Новости дня

Премьер-министр Бутана Лотай Церинг сообщил о первом случае заболевания в стране, коронавирус обнаружен у 76-летнего гражданина США, приехавшего из Индии.

Заболевший мужчина прибыл в Бутан 2 марта из города Гувахати в штате Ассам на северо-востоке страны. Вместе с американцем на борту самолета было еще 11 человек, в данный момент все они находятся на карантине. Пока у них нет симптомов заболевания, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание ANI.

Отмечается, что правительство Бутана находится в контакте с индийскими коллегами в связи с инцидентом.

Власти Бутана также установили более 90 контактов с заболевшим, отследив его путь от аэропорта до отеля, включая остановки на обед и кофе. Медики уже проверяют всех контактировавших с заболевшим. Также они обратились к персоналу отеля, где тот остановился, с просьбой оставаться дома и ограничить круг контактов.

Между тем число случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 80,5 тыс. человек.



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