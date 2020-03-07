Австрия ввела проверки на границе с Италией из-за угрозы коронавируса

07.03.2020, 2:30, Новости дня

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении ряда новых мер для предотвращения распространения в стране нового коронавируса.

По данным Курца, в Австрии подтверждены 63 заражения новым коронавирусом, в соседней Италии более 4,6 тыс., передает РИА «Новости».

«Во-первых, мы прекращаем прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде [мест] на границе с Италией. В-третьих, будут введены меры в отношении граждан третьих стран, подробнее о них расскажет министр здравоохранения», – сказал Курц.

По его словам, пока все эти меры вводятся на две недели, в зависимости от ситуации их отменят или продлят.

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер пояснил, что для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.

Накануне общее число зараженных в Италии увеличилось до 4 тыс. 636 человек, число смертельных исходов достигло 197 случаев.

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

В конце февраля в Еврокомиссии подтвердили, что страны ЕС могут останавливать действие Шенгена из-за коронавируса.