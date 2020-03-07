Пенсии украинцам в 2020 году должны повыситься на 11% – министр соцполитики

07.03.2020, 2:15, Новости дня

В 2020 году украинцы получат повышенные пенсии. Об этом 6 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина» заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

«Около 11 млн пенсионеров в этом году обязательно получат индексированные пенсии. Обязательно. Это повышение будет на протяжении года осуществлено, мы начнем эту работу уже с 1 апреля», – сказала она.

Министр отметила, что в Украине действует закон, согласно которому индексация пенсий проводится ежегодно.

«В этом году это 11%, потому что это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года. То есть на 11% должны быть повышены размеры пенсий», – объяснила Лазебная.

План индексации пенсий украинцам и стратегию пенсионного обеспечения на срок до 2023 года бывший министр социальной политики Юлия Соколовская представила в Facebook 2 февраля. Согласно стратегии, в случае ее утверждения Верховной Радой украинцы старше 80 лет в 2020 году начнут получать с учетом индексации на 700 грн в месяц больше. Предполагается, что до 2023 года пенсии вырастут на 1200 грн.

5 марта новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что до конца года пенсии проиндексируют.