«Прямой вызов международной безопасности». Совбез ООН обсудил ситуацию с правами человека в Крыму

07.03.2020, 2:15, Новости дня

6 марта Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное оккупации Крыма. Трансляцию вело издание «Крым.Реалии».

На заседании выступили представители Украины, в частности уроженцы самого полуострова.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратил внимание присутствующих, что Россия не выполнила ни одной резолюции СБ ООН по Крыму.

«Все постановления, решения, резолюции, рекомендации, декларации и призывы Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций в части Крыма остаются без надлежащего реагирования Российской Федерации и в нарушение ею уставных документов и принципов деятельности этих организаций», – подчеркнул Чубаров.

Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что «сейчас 116 украинских граждан являются политическими заключенными, задержанными оккупирующей державой, в основном это крымские татары». 

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский назвал озвученную представителями Украины информацию «сказками» и «ариями на тему Крыма».

Представитель Европейского союза назвал аннексию Крыма Россией незаконной и «прямым вызовом международной безопасности». Эту позицию поддержали другие страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил членов ООН, которые «бескомпромиссно осудили продолжающиеся в Крыму нарушения прав человека».

«Солидарность международного сообщества – залог восстановления нашего украинского суверенитета над оккупированным Крымским полуостровом», – подчеркнул глава МИД.

Вдячний всім державам-членам ООН @UN, які на засіданні Ради Безпеки ООН за формулою Арріа безкомпромісно засудили порушення прав людини в Криму, що тривають.

Солідарність міжнародної спільноти — це запорука відновлення нашого суверенітету над окупованим Кримським півостровом. pic.twitter.com/gU6gUJOfGQ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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