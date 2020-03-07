В Офисе президента подтвердили, что Зеленский разговаривал с Тигипко и Хорошковским по поводу премьерства

07.03.2020, 2:15, Новости дня

Первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов подтвердил в интервью телеканалу «Украина 24» 6 марта, что кандидатуры бизнесменов Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского рассматривались на должность премьер-министра Украины. 

«Называлась фамилия Тигипко, называлась фамилия Хорошковского. Эти кадры рассматривались, с ними диалог был. Он был закрытым, президент сам вел этот диалог и может ответить в деталях, как он принимал решение и почему оно было принято», – сказал Трофимов. 

Он отметил, что считает решение выдвинуть на должность премьера кандидатуру Дениса Шмыгаля «мудрым и правильным». 

«Оно как раз соответствует и ожиданиям, и профилю, и компетенции. Как человек, который имеет большой опыт в промышленности, Шмыгаль понимает, что такое производство, что такое экономика», – считает Трофимов. 

Заместитель руководителя Офиса президента назвал Шмыгаля системным, честным и «крайне порядочным» человеком.

«Он проявил себя [в Ивано-Франковской облгосадминистрации] шикарно. С самого начал был понятен его потенциал. Он хотел быть главой Львовской ОГА, в какой-то момент он не хотел идти [работать] в Ивано-Франковскую область. Потом он не хотел уходить из Ивано-Франковской области на должность вице-премьера – министра развития общин и территорий Украины. Почему? Потому что когда он обозначил свое дело, влюбился в него, выстроил команду, запустил проекты и [определил] приоритеты – он, естественно, хотел бы получить плоды своей работы, хотел бы закончить начатые направления и показать результат», – сказал Трофимов. 

25 февраля издание Kyiv Post со ссылкой на три источника сообщило, что Зеленский рассматривает Тигипко в качестве нового премьер-министра. Президент подтвердил, что встречался недавно с Тигипко, но не уточнил, о чем именно они говорили. «Я действительно со многими людьми веду собеседования», – подчеркнул тогда глава государства. 26 февраля СМИ написали, что в качестве кандидата на должность премьер-министра рассматривается и Хорошковский.

И Тигипко, и Хорошковский ранее были вице-премьерами в первом правительстве Николая Азарова.

Новое правительство в Украине сформировали 4 марта. Алексея Гончарука, который был премьер-министром в течение полугода, отправили в отставку, новым премьером стал Шмыгаль, занимавший пост вице-премьера в правительстве Гончарука.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Активист, выступавший против строительства храма в Екатеринбурге, получил 1,5 года условно за призывы к массовым беспорядкам

07.01 / В Иране на похоронах Сулеймани погибло 56 человек, Зеленский поговорил с Помпео. Главное за день

20.02 / Эксперты назвали российские регионы с наибольшим ожидаемым ростом зарплат в 2020 году

08.01 / Вопрос дня: Какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье?

17.02 / В Украине отстранили от работы всех украинских прокуроров, расследовавших катастрофу MH17

04.02 / В Днепре закрыли школы на карантин

19.02 / Верланов о постановлении Кабмина №1165: Более эффективная борьба с минимизаторами, больше защиты прав добросовестных плательщиков

22.01 / Путин предложил для обеспечения школ питанием закупать местные продукты

12.02 / Суд Киева попросили запретить слова «слуга» в названии партии

14.11 / Спекуляции в нефти: game over

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика