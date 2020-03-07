Создатели Destiny 2 из-за распространения коронавируса будут работать дома

07.03.2020, 2:07, Разное

Руководство компании Bungie из-за распространения коронавируса приняло кардинальное решение. Создатели знаменитого шутера Destiny 2 будут работать дома.
Американская компания-разработчик компьютерных игр, дабы снизить риск заболевания распространенным вирусом COVID-19, разрешила своим сотрудникам работать удаленно. Такое решение приняли из-за увеличения количество инфицированных коронавирусом в США, в частности в районе Сиэтла, где и находится главный офис разработчика Destiny 2.

О своем альтернативном варианте работы представители компании рассказали на официальном сайте. Хотя разработчики и предупреждают о возможных трудностях и задержках, но все же уверяют, что обновление шутера выйдет без задержек. Bungie создала условия удаленного сотрудничества для своих работников, чтобы обеспечить беспрерывный производственный процесс.



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