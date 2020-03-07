Мнение: О худшем виде мелкой экономии

07.03.2020, 2:06, Разное

Как всем известно, наши #женщины умелы и расточительны рачительны. Свои личные финансы они ведут так, что нельзя не восхититься: как при таких крошечных доходах получается иметь айфон, шубу и каникулы на Бали. И при этом не экономить на спичках!

Мужчинам такие фокусы удаются редко. И на Бали они попадают в лучшем случае как носильщики чемоданов с косметикой и платьями. Впрочем, несмотря на всё это, российские мужчины щедры и великодушны. Что выпукло показывает #статистика.

У россиян есть два очень важных маркера. 23 февраля и 8 марта. По традиции, #мужчины и женщины в эти даты обмениваются подарками. И хотя наш Центробанк уже давно победил и обуздал инфляцию, следование ритуалам обходится год от года дороже. Так, в этом году, по данным аналитиков интернет-торговли, средняя сумма расходов на #подарки с человека выросла на 2 тыс. руб.

И вот здесь нельзя не отметить гендерную разницу.

Наши #женщины потратили в среднем 1300 руб. И это на 200 руб. больше, чем в прошлом году! А вот у мужчин праздничные расходы выросли с 1400 до 3000 руб. Специалисты также отметили, что женщины обычно покупают к 23 Февраля один подарок, а мужчины в честь 8 Марта приобретают два. Вполне вероятно, что вторым выступают #цветы, а флористы в канун Женского дня делают до половины годовой выручки.

Впрочем, это детали, уводящие от сути. А та заключается вот в чём. Хотя разница мужских и женских зарплат в России не превышает 26-28%, а в Москве так и вовсе – 11%, сильный пол тратит на подарки слабому почти в 2,5 раза больше, чем наоборот.

И ещё. По данным продавцов, в числе самых популярных презентов на 23 февраля – электроинструменты, электрические зубные щётки, носки и… домашние тапочки: спрос на них вырос аж на 130% относительно среднего показателя в году. А вот на 8 марта женщин одаривают совсем не так. Помимо цветов, в число самых популярных даров входят косметика и парфюмерия, аксессуары и гаджеты, бельё и галантерея, а также ювелирные изделия.

Я с трудом представляю, какие золотые или серебряные украшения можно купить за 2-3 тыс. руб. Впрочем, некоторые мужчины тратят на подарки возлюбленным и по 150 тыс. руб., свидетельствует статистика онлайн-торговли.

«Ответные» дары куда скромнее. Иными словами, на внимании к самым близким людям наши женщины всё же экономят. Причём так, по-мелкому.

Не есть ли это наихудший вид экономии? Или всё нормально: так им, мужикам, и надо?