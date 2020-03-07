Мошенники выманили более 100 млн рублей на «капремонт» в Москве

07.03.2020, 2:00, Новости дня

Полиция задержала в Москве участников банды, которые под предлогом капремонта жилых домов выманили у горожан более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники представлялись сотрудниками управляющих компаний, обходили квартиры и убеждали заменить трубы отопления и водоснабжения, а также регуляторы давления воды.

Подозреваемые сообщали, что все работы ведутся в рамках столичной программы по капремонту многоквартирных домов. Водопроводные трубы и санитарно-техническое оборудование участники группы закупали по минимальной цене в оптово-розничных магазинах, а продавали по стоимости в десятки раз выше рыночной.

Волк добавила, если у жильцов пожилого возраста не было при себе наличных, им предлагали «социальный» автомобиль. Пенсионера довозили до ближайшего банка, где он снимал денежные средства и передавал злоумышленникам. После этого машина уезжала, а пожилому человеку приходилось самостоятельно добираться до дома.

«По предварительным данным, жертвами аферистов стали около 300 жителей Москвы и Московской области, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Причиненный ущерб превысил 100 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Волк.

В настоящее время трое предполагаемых организаторов и 22 участника группировки задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сотрудники МВД задержали группу мошенников, которые под видом оказания экстрасенсорной помощи выманивали деньги у граждан.