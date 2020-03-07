На инициатора отставки генпрокурора Украины напали националисты

07.03.2020, 2:00, Новости дня

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, который был инициатором отставки генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, сообщил о нападении на него после участия в программе «Народ против».

По словам парламентария, на иномарках приехали около 40 человек с битами. Они представились ветеранами полка «Азов». После словесной перепалки в ход пошли куриные яйца. В результате пострадал только костюм Бужанского.

«С помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом. Переживаю не испугались ли ребята, всего-то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг. Руслан Георгиевич [Рябошапка], но вам же это все равно не помогло, верно?», – написал Бужанский в Telegram.

В свою очередь генеральный продюсер телеканала ZIK Наталья Влащенко сообщила, что после программы ветераны полка Азов пытались задержать и оскорбить Бужанского.

«Хотя Юрий Михальчишин (представитель националистической партии «Свобода» – прим. ВЗГЛЯД) говорит, что бойцы полка «Азов» сейчас находятся в другом месте. Но, слава Богу, камеры работают, и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей <…> приходил к студии», – отметила Влащенко. 

В пятницу украинский парламент на внеочередном заседании выразил недоверие генпрокурору Украины Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку. Бужанский обвинил Рябошапку в том, что виновные в коррупции остаются на свободе, добавив, что он покрывает преступников.

Напомним, в среду вечером Верховная рада Украины отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины.  Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил Шмыгаль.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом.  



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