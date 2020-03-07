МИД опроверг «вмешательство» РФ в выборы в Боливии

07.03.2020, 2:00, Новости дня

Заявления СМИ о «вмешательстве» РФ в выборы в Боливии являются безосновательными, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Хотела бы обратить внимание на большое количество недостоверной информации, которая, к сожалению, распространяется в Боливии в отношении России. В принципе, ситуация повторяется. В пылу событий СМИ используются как рупор, механизм борьбы либо внешнего влияния, осознание приходит чуть позже», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, «нынешние боливийские власти обладают исключительно ограниченным мандатом по подготовке выборов и формированию по их итогам легитимного правительства». 

«Мы с сожалением читаем, видим продвигаемые ими заявления, безосновательные, иногда просто ложные о некой русской мафии, русской вовлеченности, якобы причастности к незаконным процессам в Боливии», – подчеркнула Захарова.

Она добавила, что никаких запросов в адрес посольства РФ от Боливии не поступало. 

«Если это сознательно, то я хотела бы сказать всем тем, кто занимается подобными вещами – поссорить нас с боливийцами не удастся. Российские граждане испытывают к боливийцам самые добрые искренние чувства дружбы, уважения, и рассчитываем, что они взаимны», – указала дипломат.

В ноябре на фоне беспорядков в Боливии, когда оппозиция во главе с Карлосом Месой сообщила о массовых нарушениях на выборах, экс-президент страны Эво Моралес объявил об отставке с поста президента, после чего улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Позднее он перебрался в Аргентину, предоставившую ему статус беженца.

В феврале Моралесу отказали в регистрации кандидатом в сенаторы.



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