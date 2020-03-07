Брата и племянника короля Саудовской Аравии задержали по обвинению в измене

07.03.2020, 2:00, Новости дня

Брат и племянник короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда задержаны по обвинению в измене, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

По словам источников издания, охранники королевского двора в пятницу утром пришли в дома двух родственников короля, задержали их и провели обыски. Задержан также один из братьев племянника короля. Задержанным может грозить пожизненное лишение свободы или казнь, передает ТАСС.

Источники издания расценивают происшедшее как попытку наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда расчистить себе путь к престолу на случай смерти или отречения 84-летнего короля.

Напомним, в ноябре 2017 года высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии поместил под стражу сразу несколько десятков членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, подозреваемых в финансовых и должностных преступлениях.

Позднее стало известно, что власти Саудовской Аравии потребовали от задержанных принцев 100 млрд долларов за снятие обвинений в коррупции, причем 90 человек сразу приняли условия властей и были отпущены на свободу.

По словам наследника престола Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, в результате антикоррупционной кампании Эр-Рияду удалось вернуть более 35 млрд долларов.

Между тем, по данным генпрокуратуры королевства, к январю 2018 года задержанные бизнесмены и высокопоставленные чиновники вернули властям более 107 млрд долларов.

По сведениям британских СМИ, арестованные саудовские принцы были подвергнуты допросу, причем, как утверждается, членов королевской семьи Саудовской Аравии якобы пытали сотрудники американской частной военной компании Academi.

Отметим, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил полную поддержку королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману в предпринимаемых ими действиях по борьбе с коррупцией, отметив, что «они точно знают, что делают».