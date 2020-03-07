Мнение: Священное право

07.03.2020, 1:57, Разное

Сословие воров отстояло свое конституционное право владеть зарубежным имуществом, находясь на госслужбе. Вопрос о запрете высшим должностным лицам страны владеть иностранной недвижимостью в рабочей группе по изменениям в Конституции не обсуждался, нет таких предложений и в готовящемся для президента докладе по поправкам в законодательство РФ, не вошедшим в Конституцию. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает существующие ограничения достаточными.

Все честно — вам бесплатные завтраки с 1 по 4 класс, нам — легальная иностранная недвижимость. Что не так?