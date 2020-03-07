«Не хочет отпускать»: певица Валерия рассказала о новом страстном увлечении

07.03.2020, 1:42, Разное

В своем инстаграм-аккаунте певица Валерия рассказала, что даже в 12 часов ночи они с артистом смотрятся «очень даже ничего». Звезда отметила, что у них хороший визажист и правильно выставленный свет.

В ролике певица Валерия передала привет сыну Артему. Она поделилась впечатлениями от нового проекта, отмечает Teleprogramma.pro. По словам знаменитости, он настолько невероятный, что «увлек, завертел и не хочет отпускать» ее до самой ночи.

Шоу «Маска» – это отечественная адаптация международного музыкального проекта. Участники, скрытые под разными масками, исполняют песню, а зрители и жюри пытаются решить, кого им рассекретить в конце выпуска.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 4 Дек 2018 в 1:00 PST

Напомним, ранее певица Валерия поделилась забавным семейным видео. Артистка указала на странную привычку своего мужа продюсера Иосифа Пригожина. Она показала, как ее супруг снимает пенку с заказанного капучино.