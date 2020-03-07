Аксенов отреагировал на заявление премьера Украины о подаче воды в Крым

07.03.2020, 1:31, Новости дня

Власти Крыма не рассчитывают на возобновление подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

При этом Аксенов уточнил, что переговоры о возобновлении поставок воды не выдуться. Одновременно с этим глава республики подчеркнул, что сложно комментировать украинских чиновников, у которых «заявления на день одни другие отменяют».

«Мне сложно что-то говорить. Я не берусь комментировать. Если у них мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там заболачивание происходит в Херсонской и Николаевской области», – сказал Аксенов.

Аксенов напомнил, что Северо-Крымский канал был предназначен не только для поставок воды в Крым, но и чтобы уберечь часть территории Украины от заболачивания.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды Киевом в Крым, назвав это вопросом «гуманитарной ответственности». Он заявил, что в Крыму «живут украинцы», поэтому власти Украины «не перекроют воду для украинцев».

Однако позже на своей странице в Facebook Шмыгаль написал, что позиция украинских властей по поводу водоснабжения Крыма «остается неизменной».

«Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до возвращения полуострова в состав Украины», – заявил он.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.