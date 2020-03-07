Черышев не помог «Валенсии» обыграть «Алавес» в чемпионате Испании

07.03.2020, 1:30, Новости дня

Футболисты "Валенсии" на выезде не сумели добиться победы над "Алавесом" в 27-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 82 минуты, однако отличиться не смог.

Гости вышли вперед на 34-й минуте первого тайма. Мяч оказался на счету Даниэля Парехо. "Алавес" отыгрался после перерыва. Эдгар Мендес на 73-й минуте отквитал гол. Больше командам забить не удалось.

"Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионате страны, набрав 42 очка. "Алавес" располагается на 11-й строчке. В его активе 32 балла.



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