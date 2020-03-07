Олег Знарок: было тяжело, но мы заслужили победу

07.03.2020, 1:30, Новости дня

Главный тренер столичного "Спартака" Олег Знарок поблагодарил своих хоккеистов за победу в третьем матче серии плей-офф против московского "Динамо". Также он объяснил, почему после второй пропущенной шайбы был заменен основной вратарь команды Юлиус Гудачек.

"Благодарен ребятам за то, что при счете 0:3 нашли силы, эмоции, характер. Было тяжело, но мы заслужили победу. Гудачека сняли, потому что у нас есть тренер вратарей, которому мы доверяем", – цитирует наставника красно-белых официальный сайт клуба.

Напомним, что "Спартак" на домашней площадке победил "Динамо" в овертайме со счетом 5:4 и сократил отставание в серии.