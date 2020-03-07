Олег Знарок: было тяжело, но мы заслужили победу

07.03.2020, 1:30, Новости дня

Главный тренер столичного "Спартака" Олег Знарок поблагодарил своих хоккеистов за победу в третьем матче серии плей-офф против московского "Динамо". Также он объяснил, почему после второй пропущенной шайбы был заменен основной вратарь команды Юлиус Гудачек.

"Благодарен ребятам за то, что при счете 0:3 нашли силы, эмоции, характер. Было тяжело, но мы заслужили победу. Гудачека сняли, потому что у нас есть тренер вратарей, которому мы доверяем", – цитирует наставника красно-белых официальный сайт клуба.

Напомним, что "Спартак" на домашней площадке победил "Динамо" в овертайме со счетом 5:4 и сократил отставание в серии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в Кубке Италии благодаря голу Роналду на последних минутах

09.02 / Названы причины расстрела военных США в Афганистане

14.01 / Данилов о заявлении посольства Украины в Иране о крушении самолет МАУ по техническим причинам: Заявление посольства санкционировано нами

15.02 / При разгоне акции протеста в Новом Иерусалиме ребенку чуть не выбили глаз

04.03 / Рада отправила в отставку премьера Украины Гончарука и назначила вместо него Шмыгаля

03.01 / При покупке земли в Украине ограничение в 10 тыс. га на банки распространятся не будет – советник премьера

17.02 / В России судья Конституционного суда назвал СССР «незаконно созданным государством»

31.01 / Организатор демонтажа спорткомплекса в Петербурге назвал причину гибели рабочего

05.03 / Крупнейший владелец SSJ рассказал о рисках для его продаж

06.01 / Кардашян показала свое юношеское фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика