Госсекретарь США встретился с генсеком ООН

07.03.2020, 1:18, Новости дня

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус сообщил, что госсекретарь Майк Помпео в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Они обсудили прогресс, достигнутый в политическом урегулировании конфликта в Афганистане, а также ситуацию в Йемене, Ливии и Сирии. В частности, относительно Сирии, Помпео и Гуттереш говорили о необходимости прекращения огня и продолжения доставки гуманитарных грузов ООН.

Госсекретарь Помпео также выразил возмущение решением Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовать список компаний, действующих на территориях, контролируемых Израилем. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат обсуждение этого вопроса с руководством ООН и государствами-членами ООН, «не будут мириться с безрассудно плохим обращением с американскими компаниями и отреагируют на действия, наносящие ущерб нашему деловому сообществу».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Обновленный хетчбэк Kia Rio замечен на зимних тестах в Швеции

16.02 / Застреливший семейную пару у рынка в Калининграде оставил записку

31.01 / Коронавирус нового типа впервые выявлен в Италии

29.12 / Сын губернатора взял у папы трогательное интервью

27.01 / Польша восстановит мемориальную доску воинам УПА на горе Монастырь

24.02 / Президент Эстония заявила об отсутствии территориальных претензий к соседям

10.01 / Музыкант Jah Khalib: В пивнушке я работал. На кладбище – людей закапывал

24.02 / Клуб НХЛ «Каролина» обогатился на заливщике льда

04.03 / Трамп «многое запланировал» относительно Венесуэлы

19.01 / Володин оценил возможность возвращения в парламент РФ «остроты 90-х»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика