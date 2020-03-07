Госсекретарь США встретился с генсеком ООН

07.03.2020, 1:18, Новости дня

Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус сообщил, что госсекретарь Майк Помпео в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Они обсудили прогресс, достигнутый в политическом урегулировании конфликта в Афганистане, а также ситуацию в Йемене, Ливии и Сирии. В частности, относительно Сирии, Помпео и Гуттереш говорили о необходимости прекращения огня и продолжения доставки гуманитарных грузов ООН.

Госсекретарь Помпео также выразил возмущение решением Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовать список компаний, действующих на территориях, контролируемых Израилем. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат обсуждение этого вопроса с руководством ООН и государствами-членами ООН, «не будут мириться с безрассудно плохим обращением с американскими компаниями и отреагируют на действия, наносящие ущерб нашему деловому сообществу».