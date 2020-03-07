Мнение: Обязан ли чиновник быть патриотом?

07.03.2020, 1:12, Разное

Путин предложил запретить иметь собственность и счета за границей лицам, занимающим «критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны» должности.

Но Путина, похоже, нагнули и вынудили признать свое предложение ошибочным, типа погорячился президент… Во вссяком случае в Конституцию решили не включать запрет чиновникам владеть недвижимостью за рубежом.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не понял президента, недоумевает: «А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует – то это другой вопрос».

По мне так, любой чиновник обязан быть патриотом России. А патриоту не только обязан отказаться от недвижимости и счетов за границей. Чиновник-патриот, по-моему, вместе с членами своей семьи должен отказаться вообще от поездок за границу. Отдыхать, лечиться, учиться… Учиться, лечиться и отдыхать можно и в России…

Так или не так?

Рис. отсюда