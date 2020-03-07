Ученые: Стресс во время беременности разрушает иммунитет ребенка

07.03.2020, 1:07, Разное

Ученые считают, что стрессовые ситуации во время беременности негативно сказываются на здоровье потомства. Особенно велика угроза разрушения иммунитета ребенка, на фоне которого происходит снижение способности противостоять инфекциям и онкологии.

Медики США, представляющие Howard Hughes Medical Institute и Yale University, в новом исследовании установили характер воздействия гормона стресса на разных этапах жизни подопытных мышей: в период внутриутробного развития, непосредственно после рождения, а также в процессе всей жизнедеятельности. Используемые иммунологами глюкокортикоиды, относящиеся к естественным гормонам, уменьшают воспалительные процессы и помогают новорожденным, а также взрослым людям адаптироваться к различным опасностям внешних условий, например, отсутствию пищи. В медицине они широко применяются при лечении аутоиммунных заболеваний и астмы.

Однако увеличенные дозы гормонов слишком опасны особенно в период формирования организма. Ученые зафиксировали большое количество физиологических отклонений в развитии той группы мышат, которые подверглись гормональному воздействию в утробе матери. Уже во взрослом состоянии они оказались крайне восприимчивы к бактериальным инфекциям и развитию злокачественных опухолей. Установлено, что причиной этого стало снижение активности Т-лимфоцитов, реагирующих на патогены и другие угрозы для организма. В связи с этим специалисты рекомендуют обращать особое внимание на исключение стресса в период вынашивания ребенка.