Москва призвала Испанию отказаться от экстрадиции россиянки в США

07.03.2020, 1:01, Новости дня

Министерство иностранных дел РФ передало испанским коллегам ноту с призывом отказаться от экстрадиции в США российской гражданки Олеси Красиловой, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«МИД Испании уже получил ноту от российского дипведомства, которая выражала серьезную озабоченность беспрецедентным задержанием и помещением под стражу российской гражданки с призывом к испанским властям отказаться от экстрадиции россиянки в США», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации «Всероссийский центр карантина растений» Олесю Красилову задержали в Испании. По неофициальным данным, девушку могли арестовать из-за запроса США. Красиловой грозит экстрадиция в Штаты и заключение вплоть до пожизненного срока.