Коронавирус выявлен в Колумбии и Коста-Рике

07.03.2020, 1:00, Новости дня

Министерство здравоохранения Колумбии сообщило о первом в стране случае заражения новым коронавирусом. О первом случае заражения коронавирусом COVID-2019 также сообщил президент республики Коста-Рика Карлос Альварадо.

«Министерство здравоохранения [Колумбии] подтверждает первый случай обнаружения вируса COVID-19 на национальной территории», – приводит текст заявления ведомства ТАСС.

В министерстве уточнили, что вирус был обнаружен у 19-летней девушки, которая недавно прибыла из итальянского Милана. «В течение более восьми недель страна готовилась к появлению нового коронавируса COVID-19. После этого случая (появления вируса в Колумбии) фаза подготовки завершается и начинается фаза по сдерживанию [вируса] на национальной территории», – подчеркивается в сообщении.

Тем временем президент Коста-Рики Карлос Альварадо сообщил, что республика «подтверждает свой первый случай заражения коронавирусом COVID-2019». «Страна с января готовилась к тому, чтобы противодействовать этому новому вирусу. Мы призываем следить за официальной информацией министерства здравоохранения», – добавил Альварадо.

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.



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