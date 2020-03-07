Мнение: Украинский язык лишили статуса государственного в ДНР

07.03.2020, 0:45, Разное

В ДНР теперь будет только один государственный язык — русский.

Украинский более таковым в ДНР не считается.

Украинский язык лишили статуса государственного в ДНР

Депутаты Народного Совета ДНР внесли изменения в Конституцию страны, лишив украинский язык статуса государственного. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Народного Совета.

«Учитывая, что законопроект направлен на защиту и поддержку русского языка как государственного языка Донецкой Народной Республики, депутаты приняли его в двух чтениях. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета», – отметили в парламенте.

В свою очередь, представитель Главы Республики в Народном Совете Алексей Сухинин сообщил, что закон, исключая украинский язык из числа государственных в ДНР, не нарушает прав граждан страны, «в частности, на использование украинского как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования».

«В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей. В современных реалиях при установлении статуса государственного ДНР и необходимо учитывать интенсивность интеграционных процессов между ДНР и РФ. Также стоит отметить, что русский язык имеет статус мирового языка и является одним из шести официальных языков ООН, ЮНЕСКО и других международных организаций», – цитируют Сухинина в пресс-службе парламента.

https://dan-news.info/politics/narodnyj-sovet-dnr-zakrepil-status-russkogo-yazyka-kak-edinstvennogo-gosudarstvennogo-v-respublike.html — цинк

PS. Как там поживают любители ерничать над пастой и тюбиком…

PS2. Касательно воплей "вот видите, притесняют украиноязычных", уверен, что если бы при Зеленском отменили русофобский закон о языке, то и в ДНР украинский оставался бы вторым государственным. Ну а так, мы видим, что разрыв Донбасса с Украиной продолжается.