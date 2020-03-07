Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную из страны валюту

07.03.2020, 0:31, Новости дня

Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную из РФ валюту, следует из проекта соответствующих поправок в Уголовный кодекс, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Конфискацию имущества, согласно законопроекту, предлагается ввести за отказ от обязательной репатриации денежных средств в иностранной или российской валюте, а также за перевод валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Сейчас за такие преступления предусмотрен штраф, а если они совершены в особо крупном размере организованной группой – то лишение свободы на срок до пяти лет. При этом конфискация и возврат незаконно вывезенных активов в действующем законодательстве не предусмотрены.

В РФ нет ограничений на вывоз капитала, но действует норма об обязательной репатриации валютной выручки — экспортеры обязаны зачислять валюту, полученную в оплату поставленных товаров, на свои счета в банках РФ.

«Законопроект позволит обеспечить формирование в национальном законодательстве РФ эффективного конфискационного режима, а также совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации и возврата активов», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки к документу.

Авторы законопроекта приводят статистику Федеральной таможенной службы (ФТС), согласно которой всего с 2013 года по первое полугодие 2019 года таможенными органами возбуждено 1,6 тыс. уголовных дел по таким преступлениям, почти 4,5 тыс. сообщений о таких преступлениях передано по подследственности.



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