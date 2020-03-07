Ветеран СВР рассказала, какой «борщ» готовила за рубежом

07.03.2020, 0:31, Новости дня

Ветеран Службы внешней разведки РФ Тамара Нетыкса во время нелегальной работы в Латинской Америке изредка готовила необычный «борщ» по рецепту своей соседки, который очень нравился семье разведчицы, рассказала она в преддверии Международного женского дня.

По словам разведчицы, она готовила блюда, отмечая российские праздники, передает РИА «Новости».

«Если готовила салаты, например, тот же оливье, то по-другому. У меня за рубежом были другие ингредиенты, конечно, никаких колбас. Водки у нас не было, мы ее там никогда не пили. У нас было шампанское», – рассказала Нетыкса.

Рядом с разведчицей «жила семья, якобы из русских, хотя по-русски они ни слова не знали», и «жена в той семье готовила борщ».

«Один раз она нам принесла этот борщ попробовать. Правда, он был совершенно холодным. Но нам тот суп страшно понравился. И дочь потом просила меня: «Сделай мне боршч». Так и говорила – «боршч». Я готовила его, но очень редко», – рассказала Нетыкса.

Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией.

Супруги Нетыкса в 1978-1998 годах действовали в Латинской Америке, в странах с жестким административно-полицейским режимом. За рубежом у разведчиков родились сын и дочь.

По информации СВР, Тамара Нетыкса, «работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач, оказывала действенную помощь мужу в разведывательной деятельности в особых условиях».

Ранее Тамара Нетыкса рассказала, как ее муж, разведчик-нелегал, Герой РФ Виталий Нетыкса в ходе работы за рубежом в 1996 году узнал о том, что в Москве готовятся теракты.



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