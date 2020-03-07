Суд Киева заочно арестовал экс-командующего Внутренних войск и экс-главу СБУ

07.03.2020, 0:31, Новости дня

Суд Киева заочно арестовал бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка и экс-главу Службы безопасности (СБУ) Александра Якименко за превышение служебных полномочий во время событий «евромайдана», сообщил источник в правоохранительных органах.

Шуляк и Якименко подозреваются в причастности к «организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений» против митингующих в феврале 2014 года во время «евромайдана», передают «Украинские новости».

По информации издания, сейчас они находятся на территории РФ и объявлены в розыск. Отмечается, что решение суда позволит начать процедуру экстрадиции подозреваемых.

С лета 2015 года Шуляк находится в розыске. В мае 2018 года он сообщал, что живет в России.

Якименко покинул Украину 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении антитеррористической операции во время «евромайдана».

Шуляк в октябре заявил, что в феврале 2014 года на Майдане в Киеве присутствовали иностранные снайперы. Организаторами стрельбы по людям он назвал Пашинского и нынешнего спикера Рады Андрея Парубия.

Ранее украинское издание раскрыло подробности расстрелов на Майдане, отметив, что сотрудники украинских правоохранительных органов погибли первыми в день перестрелки.