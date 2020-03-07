Чемпионат мира по ралли-кроссу в РФ решили отменить

07.03.2020, 0:30, Новости дня

Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу в Санкт-Петербурге не смогли прийти к соглашению с промоутером, в связи с чем соревнования отменены, информирует пресс-служба Российской автомобильной федерации.

Чемпионат мира по ралли-кроссу должен был пройти с 18 по 19 июля на автодроме «Игора драйв» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Причиной стали длительные переговоры с промоутером серии и недостижение соглашения. Осознавая свою ответственность перед спортсменами и болельщиками, был сделан выбор в пользу отмены соревнования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о проведении соревнований в России, было принято Международной автомобильной федерацией при условии достижения соглашения с промоутером и усовершенствования трассы.

Накануне стало известно о возможной отмене «Евровидения» из-за коронавируса. Кроме того, в четверг из-за коронавируса в 2020 году отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Напомним, к пятнице число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек, причем более 80% случаев заболевания пришлось на Китай. По мнению ученых, вирус разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.