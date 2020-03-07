«Это будет губительное двоевластие в стране»

07.03.2020, 0:30, Разное

Путин отказался возглавить Госсовет после окончания срока.

Президент Владимир Путин заявил, что не хочет возглавлять Госсовет из-за усиления структуры в ходе конституционной реформы: по его мнению, это «будет означать ситуацию двоевластия в стране — для РФ абсолютно губительную ситуацию».

«Дело не в том, что я не хочу [перейти в Госсовет], — объяснил Путин в ходе встречи с жителями Ивановской области. — Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать».

По словам Путина, «в стране будет плохо» и от отказа от сильной президентской власти: «У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо <..> У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе».

Поправки же в Конституцию готовятся не для него, а на будущее — «даже не на пять-десять лет — минимум лет на 30, на 50». «Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность, спокойное развитие страны, — пояснил президент — Но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов, жирка, что называется, тогда, точно совершенно, нужно обеспечить сменяемость власти».

Путин, объявляя 15 января о конституционной реформе, говорил, что Госсовет, куда входят главы субъектов, спикеры палат парламента и полпреды президента,  превратится из совещательного органа в структуру для «выработки и принятия решений на федеральном уровне». Политологи отмечали, что в поправках в Конституцию не было указано, что им, в отличие от Совбеза, руководит действующий президент: по этой причине орган после окончания срока может возглавить Путин.

Источник: Новая газета



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