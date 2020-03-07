Пушков оценил «заботу» Зеленского о Крыме

07.03.2020, 0:08, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении «заботиться» о жителях Крыма.

«Зеленский заявил, что будет заботиться о жителях Крыма и думает о них. Он уже «думал» о жителях Донбасса и в думках тоже «заботился». Но они этого не ощутили – дальше думок дело не пошло», – написал сенатор в Twitter.

«В общем, у Зеленского – былое и думы. Былое – Крым в составе Украины. А думы лишены смысла», – добавил Пушков.

Напомним, ранее Зеленский назвал «крымский вопрос» стратегическим и пообещал заботиться о жителях полуострова. Президент Украины напомнил, что у него есть недвижимость в Крыму и что «никто не полюбит Крым так, как любят его украинцы». Зеленский сообщил о намерении инвестировать средства в развитие городов и сел вблизи Крыма и в сам полуостров, чтобы показать «заботу» о жителях республики.

В конце февраля Зеленский подписал указ, который устанавливает 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Guardian — от Джонсона потребовали срочно обнародовать доклад о «российском вмешательстве»

15.02 / Медведь Вася покорил Интернет, прокатив человека по льду пруда. Видео

19.01 / Ткаченко: Для Коломойского стало сюрпризом то, что я пошел в политику

10.01 / Женщина в Бурятии побила медиков скорой за самолюбование перед зеркалом

20.02 / Появились первые характеристики Samsung Galaxy A71 5G с топовым чипом

06.03 / Азербайджан отгрузил первую партию нефти для Белоруссии

13.02 / Нардеп Василевская-Смаглюк: Коронавирус это маркетинговый ход, но на всякий случай я запаслась респираторами

23.02 / Календарь: 23 февраля — День защитника Отечества

10.02 / Водонаеву вызвали в полицию за пост в Instagram об абортах и «быдле»

30.12 / В РПЦ назвали раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика