МИД осудил решение прокуратуры Парижа закрыть дело об избиении российской журналистки

07.03.2020, 0:08, Новости дня

Решение французской прокуратуры прекратить дело об избиении российской журналистки Виктории Ивановой в Париже нарушает права корреспондента, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы считаем, что принятое решение в отношении российской журналистки нарушает ее права, нарушает принципы справедливости, неотвратимости наказания за совершение правонарушения», – цитирует ТАСС дипломата.

Захарова подчеркнула, что МИД поддерживает стремление российской журналистки добиваться привлечения к ответственности виновных в причинении ей вреда и здоровья.

Дипломат отметила, что Москва направит в ОБСЕ и другие международные структуры все материалы по делу.

«Мы не оставим этот случай без внимания. Безусловно, отправим все материалы в ОБСЕ, другие международные структуры», – сказала она.

По ее словам, французская прокуратура прекратила следствие по этому делу, поскольку «не удалось идентифицировать виновного». При этом, добавила Захарова, в материалах дела есть исчерпывающие доказательства, что журналистка стала жертвой в данной ситуации.

«В частности, об этом свидетельствуют и записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ударов, которые нанес полицейский. Компетентные органы также проверили и фотоснимки, данные радиообменов, опросили командиров присутствовавших на месте подразделений. То есть весь массив материалов был собран, предоставлен», – указала Захарова.

Ранее прокуратура Парижа не нашла виновных в деле об избиении корреспондента РИА «Новости» Виктории Ивановой.

Напомним, журналистка, освещавшая в 2019 году беспорядки в Париже в ходе первомайской манифестации, получила удары дубинкой по голове и руке от полиции, несмотря на повязку с надписью «Пресса». У Ивановой было диагностировано сотрясение мозга и ушибы.

В МИД РФ призвали власти Франции провести тщательное расследование этой ситуации, и заявили о недопустимости применения насилия в отношении журналистов при осуществлении их профессиональных обязанностей.