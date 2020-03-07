Террорист-смертник подорвался у посольства США в Тунисе

07.03.2020, 0:08, Новости дня

У здания американского посольства в столице Туниса в пятницу произошел взрыв, устроенный террористом-смертником. Мужчина подъехал к зданию на мотороллере и подорвался, приблизившись к наряду полиции.

Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на «Радио мозаик».

Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне того года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек.

Летом прошлого года в столице Туниса смертники устроили два взрыва, целью которых были правоохранители и туристы.



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