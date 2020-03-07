Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Словакии

07.03.2020, 0:08, Новости дня

Тесты 53-летнего мужчины в Словакии показали положительный результат на коронавирусную инфекцию, пациент госпитализирован в Братиславе, сообщил премьер Петер Пеллегрини.

«С диагнозом заболевания коронавирусом в университетской больнице в Братиславе госпитализирован 53-летний мужчина. Он не был в зарубежной поездке, поэтому, видимо, заразился от кого-то другого, вернувшегося из-за границы», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Ватикане, а также в Сербии, в Бутане и Камеруне. В Китае число подтвержденных случаев заражения достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3 тыс. 42 человека скончались.



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