Роспотребнадзор поручил дезинфицировать весь транспорт из Италии, Южной Кореи и Ирана

07.03.2020, 0:01, Новости дня

Роспотребнадзор обязал проводить дезинфекцию всех транспортных средств, в том числе самолетов и судов, прибывающих из Италии, Южной Кореи и Ирана в Россию.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) <…> в связи с осложнением по коронавирусной инфекции в Италии, Республике Корея и Исламской Республике Иран поручает обеспечить обязательную организацию и проведение дезинфекции всех транспортных средств (воздушных и морских судов и др.), прибывающих из указанных стран», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее Ростех ограничил командировки сотрудников в другие страны из-за ситуации с коронавирусом, а также сократил состав делегаций на зарубежных выставках.

В пятницу госкомитет Китая по здравоохранению сообщил, что на материковом Китае число подтвержденных случаев заражения достигло 80 тыс. 552. В тяжелом состоянии находятся 5 тыс. 737 человек, 3042 человека скончались.



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