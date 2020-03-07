Познер назвал страну, с которой дружить лучше, чем с Китаем

07.03.2020, 0:01, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер отметил, что РФ является евроазиатским государством и имеет «непосредственные интересы» в Азии. Потому неправильно смотреть только в сторону Китая, считает он.

Познер отметил, что у РФ «довольно неплохие» отношения с Японией, хотя страны до сих пор не заключили мирный договор. Телеведущий считает, что «лучше пойти на компромисс». «С Японией мы никуда друг от друга не денемся, мы – соседи», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Поскольку РФ – евроазиатское государство, у нее есть непосредственные интересы в Азии, поэтому отношения с Японией имеют огромное значение. Я знаю, что сейчас все больше смотрят в сторону Китая, но я думаю, что это неправильно, надо было бы приложить максимум усилий для сближения с Японией», – добавил он.

В феврале глава японского правительства Синдзо Абэ сообщил о намерении заключить мирный договор с Россией и превратить Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в «острова дружбы». Абэ посетит торжества 9 мая в Москве.



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