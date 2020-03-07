ЕС призвал все стороны конфликта в Идлибе немедленно выполнить условия перемирия

07.03.2020, 0:01, Новости дня

Все участники конфликта в Идлибе должны немедленно и в полном объеме выполнить условия соглашения о прекращении огня, достигнутого в Москве, говорится в заявлении Совета ЕС, принятом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в Загребе в пятницу.

«Совет ЕС отмечает результаты встречи РФ и Турции в Москве в четверг и призывает в самой твердой форме все стороны немедленно и на постоянной основе установить на месте режим перемирия», – передает ТАСС текст документа.

В пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.



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