Трамп подал в суд на CNN

07.03.2020, 0:00, Новости дня

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал судебный иск против американской телекомпании CNN, сообщил телеканал Fox News.

По словам юриста штаба Трампа Дженны Эллис, CNN обвиняется в публикации заведомо ложных материалов о приписываемых Трампу попытках заручиться поддержкой РФ с целью переизбрания на второй срок, передает ТАСС.

Кроме того, по словам юриста штаба Трампа, в «иске утверждается, что в CNN были осведомлены о фальсификации», однако все равно опубликовали указанные материалы

Юрист подчеркнула, что это было сделано, чтобы нанести ущерб предвыборной кампании Трампа.

Ранее штаб Трампа подал иски против The New York Times и The Washington Post. Трамп обещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес.

Американские СМИ также утверждают, что нашли «доказательства» поддержки Россией другого кандидата на пост президента США – сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Газета ВЗГЛЯД писала, что за пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля».



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