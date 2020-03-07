Политолог Давидюк о смене Кабмина: Это выглядит как антизападный консенсус олигархов

07.03.2020, 0:00, Новости дня

Приход Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем вместо правительства Алексея Гончарука выглядит как антизападный консенсус украинских олигархов. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил политолог Николай Давидюк.

«Попытка [президента Украины Владимира] Зеленского поменять правительство и генпрокурора в турборежиме может привести к падению рейтинга в таком же режиме. Сегодня Шмыгаль выглядит явно неготовым к должности премьер-министра. Те же заявления о подаче воды в Крым выглядят очень непрофессионально. Для замерки информационного градуса есть депутаты и министры – первое лицо Кабмина такими медиапрактиками заниматься не должно. В итоге ему пришлось отказываться от своих слов, мол, не то имелось в виду. Пока Шмыгаль больше похож на раннего Гончарука, чем на человека, который должен был его заменить. И сейчас, если анализировать бэкграунды новых министров, произошедшее выглядит как антизападный консенсус олигархов, которые в очередной раз пытаются разделить страну между собой. Зеленский все больше двигается от Запада в объятия олигархов. С ними ему комфортнее, они лояльные, готовы предоставлять кадры, помогать сохранить рейтинг. Мне кажется, Зеленскому это нравится больше, чем прагматичный Запад, который требует реформ и посадок», – подчеркнул Давидюк.

Он считает, что бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и экс-глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отказались войти в состав нового Кабмина, так как там их должности были бы не столь значимыми, как в правительстве Гончарука.

«Для Милованова возглавить Минагро после Министерства экономики – это было бы понижение. Я бы сказал, унизительная ссылка. Поэтому он и отказался войти в состав нового Кабмина. Хотя как министр экономики он себя точно не реализовал. Вообще у них были супербольшинство, турборежим и все возможности для реформ. Но за полгода ничего особо не сделано – по крайней мере мы на своих карманах этого не почувствовали. В случае с Бородянским ситуация схожая. Я не думаю, что все, кого зачистили, были людьми [экс-главы Офиса президента Андрея] Богдана. Пожалуй, их приход был больше консенсусом с Западом, со страной и с олигархами. А вот новое правительство – это уже консенсус чисто с олигархами. Что касается кадрового голода, то сейчас есть законопроект о втором гражданстве. Его можно использовать не только в контексте рынка земли, но и для того, чтобы найти новые кадры. Ищите успешных украинцев в других странах! Точно так же раньше делали Литва, Эстония, Польша. Не нужно искать людей, которые были у власти 10–20 лет назад», – отметил Давидюк.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должности глав четырех министерств остаются вакантными.

На должность министра образования претендуют народный депутат от партии «Слуга народа» Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень, сообщил источник «Украинской правды».