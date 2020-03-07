Суд в Ровно приговорил к 12 годам тюрьмы завербованного ФСБ РФ киллера, который застрелил бывшего участника АТО

07.03.2020, 0:00, Новости дня

Ровенский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина Украины, который в 2016 году в Ровно застрелил бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, отказавшегося сотрудничать с российскими спецслужбами.

Суд вынес приговор 2 марта, его текст опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

В решении не указаны имена фигурантов дела. Как пишет LIGA.net, речь идет о киллере Олеге Смородинове, который убил бывшего участника антитеррористической операции Ивана Мамчура.

В приговоре сказано, что уроженец России Смородинов, будучи радикально настроенным к действующей украинской власти и придерживаясь пророссийских взглядов, в январе-феврале 2016 года установил контакт с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации и получил задание завербовать украинцев для проведения подрывной деятельности против Украины. Среди лиц, с которыми Смородинов должен был установить контакт, по данным следствия, были бывшие украинские военнослужащие и специалисты в военной области, которые в период российско-грузинского конфликта 2008 года выезжали в Грузию.

Российские спецслужбы, как сказано в приговоре, дали задание Смородинову завербовать Мамчура, а если тот не согласится – убить. Смородинов следил за Мамчуром с августа по сентябрь 2019 года, а после отказа последнего работать на ФСБ РФ 26 сентября 2016 года застрелил его.

За убийство Смородинов получил $5 тыс. и 300 тыс. руб. (в 2016 году это было около $5 тыс.).

Смородинов признал свою вину в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он может обжаловать приговор в апелляционном суде в течение 30 дней.

В интервью The New York Times в 2019 году Смородинов рассказал, что причиной убийства Мамчура была месть. Украинский офицер ранее служил в зоне АТО, а на момент гибели занимал должность начальника инженерно-технического отдела в СИЗО Ровно. Смородинов также сообщил, что должен был следить еще за пятью украинцами, которых власти РФ собирались ликвидировать якобы за участие в войне 2008 года на стороне Грузии. Изучение списка украинцев привело американского репортера к выводу, что под «местью» имелась в виду операция ФСБ по выявлению и уничтожению иностранцев, принимавших участие в российско-грузинской войне на стороне Тбилиси. По данным газеты, все шестеро, включая Мамчура, были военнослужащими украинского спецназа и могли быть в Грузии в 2008 году.

Смородинова задержали в ноябре 2016 года на украинско-российской границе в Харьковской области.