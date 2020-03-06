Бейби-неделя: Брэдли Купер, Джулия Робертс, Кэти Холмс и другие звезды на прогулке с детьми

06.03.2020, 23:42, Разное

Семейные выходы — любимый сюжет для фотоохотников за знаменитостями, и на этой неделе они не остались разочарованными. Рядовые прогулки, семейный шопинг, проводы в школу и поездки на съемочную площадку — за исполнением родительских обязанностей на этой неделе были замечены Брэдли Купер и Кэти Холмс. Оба они воспитывают дочек — 2-летнюю Лею и 13-летнюю Сури. Однако если Брэдли делит опеку над малышкой вместе с экс-супругой и топ-моделью Ириной Шейк, то вот Кэти растит подростка одна. В 2012 году актриса подала на развод с Томом Крузом и через суд добилась единоличной опеки над Сури, составив соглашение с бывшим мужем. С тех пор актер не интересуется жизнью дочери и несколько лет не виделся с ней. Сейчас у Сури в разгаре учеба в школе, поэтому папарацци смогли сфотографировать ее и маму только в те несколько секунд, которые они преодолевают от автомобиля до входа в здание.

А вот Брэдли дважды был замечен на прогулке с Леей: один раз она каталась на самокате в пышном платье и шлеме (красота красотой, а технику безопасности никто не отменял), во второй же гулял скорее Брэдли, а девочка сидела у него на шее и рассматривала прохожих. Кстати, уже 21 марта Лее исполнится 3 года. Однако пока неизвестно, как и с кем из звездных родителей она отметит свой день рождения. Возможно, что по такому случаю Ирина и Брэдли воссоединятся, прямо как на афтепати премии BAFTA в феврале этого года.

Брэдли Купер с дочкой ЛеейКэти Холмс с дочкой Сури Круз Сури Круз

В семейные будни на этой неделе также с головой были погружены и другие звездные родители: Джулия Робертс сходила на шопинг со своими детьми — дочерью Хейзел и сыновьями Генри и Финнеасом, а Хайди Клум взяла с собой на съемки нового сезона телешоу America’s Got Talent дочь Хелен. Обрученная со своим бойфрендом Сиенна Миллер была замечена на прогулке с родителями и дочкой от актера Тома Старриджа — 6-летней Марлоу. А Бен Аффлек, Мила Кунис и Клэр Дэйнс также занимались рутинными заботами — привозили и забирали детей из школы. Предлагаем увидеть эти кадры с участием звездных мам, пап и их детей.

Джулия Робертс с детьмиХайди Клум с дочерьюМила Кунис с детьмиБен Аффлек с детьмиСиенна Миллер с дочерьюКлэр Дэйнс с дочерью



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