Светлана Лобода и Тилль Линдеманн отправились в Киев на гастроли

06.03.2020, 23:37, Разное

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода отправились на гастроли в Киев, концертные туры двух известных исполнителей пересеклись. Позднее, в ходе прогулки по столице Украины, артист из Германии пообедал в кафе «Компот».
Немецкий артист разместил в своём Instagram-аккаунте информацию о том, как он гулял по Киеву. Вместе с тем, на YouTube опубликован видеоролик, в котором запечатлён Линдеманн в ходе его посещения кафе. Лобода сейчас находится в своём родном городе, причём она сняла в своих сторис вечеринку, пожелав украинской столице спокойной ночи. Многочисленные поклонники предположили, что пересечение концертных графиков двух звёзд нельзя назвать случайным. Артисты специально рассчитали поездку таким образом, чтобы встретиться в Киеве в одни и те же дни. Позднее Лобода привлекла внимание к себе и немецкому музыканту, разместив в своём Instagram-аккаунте фотоколлаж.

Согласно имеющейся информации, Тилль Линдеманн приехал в Украину для того, чтобы поддержать турне в связи с выпуском альбома F&M. Концерт известного поп-исполнителя состоится в Киеве 6 марта. Наряду с этим, Светлана Лобода удивила поклонников фотоснимком, в котором она выполнила шпагат, узнав об успехе своего нового альбома Sold Out («Продано»).



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