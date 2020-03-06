Ученые: Похмелье «убивает» раковые клетки

06.03.2020, 23:37, Разное

Учёные установили, что похмелье «убивает» раковые клетки. Процесс обезвоживания, вызываемый специфическим синдромом, эффективно борется с крайне опасными структурами, уменьшая риск ранней смерти.

Группа специалистов из университета Дюка провела исследование, которое позволило определить, что в ходе похмелья в организме запускается собой процесс. Он эффективно подавляет злокачественные образования. Специалисты создали новый препарат, который оказывает такое же воздействие, как и названный синдром. Особый гель, содержащий значительное количество этанола, следует вводить в места высокой концентрации раковых образований, заявляют исследователи. Инъекции вызывают положительный эффект, так как зачатки опухолей погибают на протяжении малого промежутка времени, причём на фоне обезвоживания организма.

Учёные сделали вывод, что инъекции специального геля, созданного на основе этанола, могут являться достаточной мерой борьбы с подавлением опухолей определённого типа рака. Новую технологию в перспективе планируют применять при поражении молочных желез или шейки матки у женщин.