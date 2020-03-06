Мнение: Страхование

06.03.2020, 23:33, Разное

Становится понятной стратегия США в отношении попытки достроить Северный поток-2 с помощью судна "Академик Черский". Готовятся персональные санкции, которые будут наложены на это судно (как, впрочем, и на любое другое, которое попытается провести работы по укладке трубы). На практике это будет означать запрет на страхование судна на период проведения работ. Ни одна международная страховая компания просто не рискнет страховать судно, рискуя попасть под американские вторичные санкции. Нет такой суммы, которая покрыла бы прекращение бизнеса. Формально можно найти лазейку — застраховать ее в российской фирме, но это будет означать ее исключение из международных регистров, а значит — ее страховка будет недействительной для того, чтобы "Академик" получил разрешение на работу в территориальных водах Дании и Германии. И этот момент обойти будет практически невозможно.