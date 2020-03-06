Посольство Италии рекомендовало согражданам не приезжать в Россию

06.03.2020, 23:31, Новости дня

Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендовало своим гражданам воздерживаться от посещения РФ при наличии даже самых легких симптомов простуды.

В сообщении дипмиссии в Facebook говорится, что «в свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Россию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в России».

Отмечается, что российские власти контролируют соблюдение данного обязательства. В дипмиссии обратили особое внимание и на возможную проверку состояния прибывших пассажиров в больнице, где предусмотрен период наблюдения длительностью несколько дней и при необходимости 14-дневный карантин.

«Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения РФ при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа», – заявили в посольстве.

Ранее МИД призвал россиян учитывать рекомендации в связи с коронавирусом.

Напомним, у москвича, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирус, после чего стало известно о помещении в карантин 83 человек, которые с ним контактировали, и о других мерах по предотвращению распространения заболевания.

Также в Санкт-Петербурге госпитализировали гражданина Италии, у которого подтвердили коронавирус.



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