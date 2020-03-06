В СБУ опровергли причастность к гибели Гиви

06.03.2020, 23:31, Новости дня

В службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что в их рядах никогда не числился сотрудник по имени Олег Сугерей, который раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».

«Учитывая распространение в некоторых СМИ комментария якобы сотрудника СБУ по спецоперации по ликвидации командира батальона сепаратистов «Сомали» Михаила Толстых, также известного как «Гиви», сообщаем, что Олег Сугерей не служит и никогда не служил в Службе безопасности Украины», – сообщила СБУ в Telegram.

Ранее Сугерей рассказал, что взрывное устройство, которое привело к гибели «Гиви», заложила девушка-агент украинской спецслужбы.

Напомним, командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (известный как Гиви) погиб в начале февраля 2017 года в результате теракта. Минобороны ДНР назвало это «продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса».



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