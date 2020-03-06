Асад оценил результаты переговоров президентов РФ и Турции

06.03.2020, 23:30, Новости дня

Лидер Сирии Башар Асад в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным оценил результаты московских переговоров по ситуации в Идлибе с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

В канцелярии главы сирийского государства отметили, что Асад доволен результатами, которых удалось достичь 5 марта с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Президент Асад в ходе беседы выразил надежду на то, что достигнутые договоренности будут иметь положительные последствия для сирийского народа, в частности в гуманитарной, социальной и экономической сфере, в том случае, если турецкая сторона выполнит свои обязательства», – отмечается в заявлении.

Во время беседы было также отмечено, что российско-турецкие договоренности нацелены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Сирии и будут способствовать «созданию благоприятной атмосферы для возобновления политического процесса», сообщило SANA.

Напомним, в пятницу в полночь по местному времени (01.00 мск) в Идлибской зоне деэскалации в Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились в ходе переговоров в Москве президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

К утру пятницы бои в районе сирийского Идлиба прекратились. В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя подтвердил, что в целом прекращение огня в Идлибе выполняется.



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