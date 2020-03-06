Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

06.03.2020, 23:18, Разное

Жительница российского города Иванова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ее замуж. Свое желание она буквально прокричала во время встречи главы государства с горожанами,  сообщают «Невские Новости».

Инцидент произошел после того, как Путин вышел на улицу после осмотра одной из городских поликлиник. После заманчивого предложения девушка и президент наклонились друг другу и обменялись несколькими фразами. Вскоре российский лидер пошутил, сказав, что Иваново не зря называют «городом невест». 



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