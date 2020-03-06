Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию из-за коронавируса

06.03.2020, 23:18, Разное

Из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-2019 в соседней Италии, власти Швейцарии запретили проведение массовых мероприятий в стране. В результате чемпионат мира по хоккею, проведение которого запланировано на май 2020 года в Цюрихе и Лозанне, оказался под угрозой срыва, сообщает spbdnevnik.ru.

В связи с этим президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель выступил с предложением перенести турнир в российский Сочи. Фазель отметил, что уже обсуждал этот вариант с представителями Федерации хоккея России, но о конкретных решениях можно будет говорить лишь после 15 марта. 



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