Трампа обвинили во лжи о коронавирусе

06.03.2020, 23:06, Новости дня

Твиты президента США Дональда Трампа о коронавирусе COVID-19 не помогают успокоить население Соединенных Штатов. Трамп распространяет ложную информацию о коронавирусе, сообщил экс-координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн, сообщает РИА Новости.

Установка президента, считает Рон Клейн, такова: "не приносите мне плохих новостей, не делайте ничего, что подорвет экономику, не говорите мне, что плохие вещи происходят". Так Трамп давит на тех, кто должен разрабатывать антивирусные мероприятия. Клейн считает, что Трамп просто должен дать право голоса экспертам в области здравоохранения, а не госчиновникам.

Эксперт добавляет, что статистика по заражениям коронавирусом ошибочна потому, что во многих местах просто не проводятся тесты на его выявление.

Вредными данные о разработке вакцины через два-три месяца назвал эксперт в области здравоохранения, доктор Зеке Эмануэль. Это не помогает американцам успокоиться, особенно на фоне того, что профессор Дженнифер Нуццо считает: для масштабного применения вакцины могут уйти годы.

Трамп выделил на борьбу с коронавирусом 8,3 миллиарда долларов. В США официально подтверждены более сотни случаев заражения, а 12 человек умерли от его осложнений.

В нынешней ситуации коронавирус надо классифицировать как "угрозу национальной безопасности" по примеру терроризма или киберугрозы, подчеркивает советник Белого дома по внутренней безопасности Лиса Монако. Федеральная резервная система уже снизила ставку рефинансирования из-за коронавируса на 0,5%.

Число зараженный коронавирусом в Азербайджане 6 марта выросло до 9 человек, а во Франции — 613. Россия закрыла границу с Ираном, где растет число заболевших новым типом коронавируса.